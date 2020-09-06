Певица Глюкоза поздравила продюсера Дениса Ковальского с днем рождения и опубликовала фото в откровенном платье без белья.

Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

"Сегодня у красивого и очень талантливого мужчины, композитора и моего очень близкого друга Дениса Ковальского день рождения! Крепкого тебе здоровья, бесконечного вдохновения и вечной страсти и любви! Очень тебя любим! Спасибо за твою музыку!", - написала знаменитость в подписи к фото.

На снимке звезда с накрученными локонами приобнимает Ковальского в серебристом платье с чешуйками, которое напоминает кольчугу, и слегка прикрывает оголенную грудь певицы.

Напомним, российскую певицу Наталью Ионову, более известную как Глюкоза, не пустили в Украину. Ей на три года запретили въезд в страну из-за посещения аннексированного Крыма.

Как сообщала "Страна", российская певица Глюкоза (Наталья Ионова - Ред.) после скандала на украинской границе, где она назвала Крым украинским, вышла в сеть и заявила своим поклонникам, что стала жертвой провокации и монтажа.