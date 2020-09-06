На оппозиционных акциях протеста в городах Беларуси были задержаны более 100 человек.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, передает "Интерфакс-Запад".

"Да, были административные задержания участников несанкционированных мероприятий. Они были в течение дня по всей стране. Это более сотни задержанных", - заявила представитель правоохранителей.

Чемоданова добавила, что полная информация о числе задержанных в ходе протестных акций будет обнародована в понедельник, 7 сентября.

При этом обстановку в МВД назвали "контролируемой".

"Главное, что не допущено никаких чрезвычайных происшествий", - отметила Чемоданова.

В то же время по данным правозащитного центра "Весна", белорусские правоохранители задержали 121 человека в ходе сегодняшних акций. В организации утверждают, что в РУВД также доставлены член Координационного совета оппозиции Ольга Павлова и журналист радио "Рация" Артем Сизинцев.

Правозащитники сообщают о задержаниях в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Барановичах, Могилеве, Витебске и других городах Беларуси.

Напомним, в оппозиционном "Марше свободы" в Минске сегодня участвовали более 100 000 человек. Часть митингующих направилась к Дворцу Независимости - городской резиденции президента Александра Лукашенко, однако уже к 17:00 многие начали расходиться.

Ранее мы публиковали видео, как на улицах Минска неизвестные в масках гоняются за протестующими и избивают их дубинками. Сотрудники правоохранительных органов на это не реагируют.

"Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг акции протеста в Минске.