На улицах Минска неизвестные преследуют протестующих против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и избивают их дубинками.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, информирует новостной портал tut.by.

На сделанных очевидцами кадрах можно увидеть, как группа агрессивно настроенных людей в масках гонятся за демонстрантами и избивают их дубинками.

Примечательно, что на одном из видео показано, как неподалеку от места происшествия стоит сотрудник ДПС, однако других правоохранителей там не замечено.

На других кадрах видно, что люди с дубинками бьют витрину кафе, в котором спрятались протестующие. После этого белорусские силовики задержали и вывели из заведения одного человека.

Напомним, что в воскресенье, 6 сентября, в Минске проходил "Марш свободы", в котором участвовали сторонники белорусской оппозиции.

В акции участвовали более 100 000 человек. Часть митингующих направилась к Дворцу Независимости - городской резиденции президента Александра Лукашенко, однако уже к 17:00 многие начали расходиться.