Турция начала перебрасывать танки из юго-восточной провинции Хатай в северо-западный район Эдирне, который граничит с Грецией на фоне обострения отношений между странами.

Об этом сообщает местное издание Ajans Haber.

Так, издание опубликовало фото кампании по перевозке танков, корреспондент насчитал около 40 единиц боевой техники. Известно, что танки выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией.

Из порта Искендерун до Эдирне их довезут по железной дороге. Пока что неизвестно, является ли это подготовкой к дальнейшей эскалации конфликта или же Турция таким образом укрепляет границы на случай нападения, однако местные власти уже опровергли новость, заявив, что увиденные журналистами танки направляются на военные учения.

TSK'dan Yunan sınırına tank sevkiyatı



🔹Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı. pic.twitter.com/b04tFSGy9O — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 5, 2020

Напомним, Греция выпустила международное оповещения НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами. Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону. Вскоре после этого Турция раскритиковала соглашение между ОАЭ и Израилем о полном восстановлении дипломатических отношений, назвав это предательством, что позволило ОАЭ встать на сторону Греции в конфликте вокруг Кипра.

Как сообщала "Страна", 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.

В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

Также "Страна" писала, что Греция заявила о проведении военных учений со стрельбами на границе с Турцией. Вскоре после этого Турция заявила, что также проведет артиллерийские учения в Восточном Средиземноморье на фоне обострения конфликта с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.