Военно-воздушные силы Объединенных арабских эмиратов присоединились к военным учениям Греции в Средиземноморье в ответ на провокационные действия Турции на спорной территории.

Об этом сообщает Swissinfo.

Так, ОАЭ перебросили на греческую военно-воздушную базу на острове Крит девять истребителей F-16 и четыре военно-транспортных самолета.

Таким образом исламское государство решило поддержать Грецию, которая накануне решила ответить Турции и начать военные совместные с Италией, Францией и Кипром военные учения.

Напомним, Греция выпустила международное оповещения НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами. Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону. Вскоре после этого Турция раскритиковала соглашение между ОАЭ и Израилем о полном восстановлении дипломатических отношений, назвав это предательством, что позволило ОАЭ встать на сторону Греции в конфликте вокруг Кипра.

Как сообщала "Страна", 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.

В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

Также "Страна" писала, что Греция заявила о проведении военных учений со стрельбами на границе с Турцией. Вскоре после этого Турция заявила, что также проведет артиллерийские учения в Восточном Средиземноморье на фоне обострения конфликта с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа.