Двое украинских военных, которые пропали в зоне пожара в Донецкой области, найдены погибшими. Их смерть наступила в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, информирует пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", - говорится в сообщении

Представители штаба ООС добавили, что на данный момент украинские военные продолжают участвовать в ликвидации пожаров на территории Донецкой и Луганской областей.

"Ликвидирован пожар вблизи Луганского, локализован - в районах населенных пунктов Трехизбенка и Лопаскино", - добавили в пресс-службе.

Ранее в штабе заявили о двоих военнослужащих, которые пропали во время тушения пожара в Донецкой области. Они были отрезаны огнем от личного состава.

Напомним, 3 сентября стало известно о гибели старшины Артема Бондаренко. Он погиб при ликвидации пожара в Луганской области.