Компания Facebook заявила, что не позволит 57-летнему французу вести прямую трансляцию своей смерти из этических соображений, несмотря на то, что этот шаг - попытка призвать к властям ради разрешения эвтаназии неизлечимо больных людей.

Об этом сообщает ВВС.

Так, Ален Кок, который страдает недугом, склеивающим стенки его артерий, в июле обратился к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой об эвтаназии, так как постоянное лечение дорого обходится его семье и морально давит на самого Кока.

Однако тогда он получил отказ и принял смелое решение - в субботу, 5 сентября, мужчина отказался от приема пищи, воды и лекарств, чтобы привлечь внимание к потребностям неизлечимо больных людей и добиться разрешения на эвтаназию для французов. Все происходящее он планировал публиковать в прямом эфире до самого момента кончины.

"Путь к избавлению начинается, и поверьте мне, я счастлив. Я знаю, что предстоящие дни будут трудными, но я сделал свой выбор, я спокоен", - заявил Кок.

Однако в Facebook не позволили вести подобную трансляцию, так как посчитали ее идентичной демонстрацией самоубийства.

"Хотя мы уважаем решение привлечь внимание к этому сложному вопросу, следуя совету экспертов, мы приняли меры для предотвращения прямой трансляции на аккаунте Алена. Наши правила не позволяют нам показывать попытки самоубийства", - рассказал представитель компании.

Пока что Facebook заблокировала трансляции Кока до 8 сентября, в связи с чем активист попросил единомышленников жаловаться на компанию в надежде изменить решение.

Напомним, конституционный суд Германии выступил против запрета на эвтаназию. Решением главного судебного органа ФРГ определено, что добровольная медикаментозная смерть тяжелобольных людей не противоречит Основному закону страны.

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