ОБСЕ не зафиксировала новых оборонительных сооружений украинских военных в районе поселка Шумы, из-за которых глава "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по позициям ООС.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, информирует пресс-служба Офиса президента по итогам совещания руководства украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Совещание было посвящено недавнему заявлению главы "ДНР" Дениса Пушилина о приказе открыть огонь по украинским позициям возле поселка Шумы в понедельник, 7 сентября.

Участники мероприятия провели детальный анализ ситуации, заслушав доклады представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины, а также приняв во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября 2020 года.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе", - заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По словам представителей Офиса президента Украины, в документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года.

"То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 о мерах по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил Кравчук



Кроме того, на совещании было уделено внимание нападению на украинские позиции 6 сентября, в результате которого был ранен украинский военнослужащий, который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа.

"Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе", - добавили в ОП.

По итогам совещания глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

Напомним, 28 августа руководитель "ДНР" Денис Пушилин опубликовал заявление с угрозами в адрес украинских военных. Он заявил, что они, в нарушение перемирия, оборудовали новые укрытия и траншеи в районе поселка Шумы Донецкой области. Глава сепаратистов поставил ультиматум - до 3 сентября траншеи ликвидировать и вернуться на исходные позиции, иначе по ним будет открыт огонь.

Позже Пушилин отдал приказ открыть артиллерийский огонь по украинским позициям в поселке Шумы утром в понедельник, 7 сентября. Он также призвал украинское командование вывести личный состав, чтоб он не попал под огонь.

В ответ Киев заявил, что инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Ранее "Страна" рассказывала, что думают украинские военные о приказе Пушилина.