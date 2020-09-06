В Минздраве показали алгоритм госпитализации и лечения пациентов с коронавирусом для медицинских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритмом и принять решение о дальнейшем лечении больного", - указано в сообщении.

Так, первым делом украинец с симптомами простуды должен позвонить своему семейному врачу, рассказать о симптомах и уточнить о дальнейших шагах. При необходимости медик должен выехать по месту жительства пациента.

Затем врач вызовет бригаду для сбора анализов, при помощи которых проведут ПЦР-тест на коронавирус, образцы проверят в лаборатории.

В случае подтверждения диагноза, больного начнут лечить на стационаре или при отсутствии ярко выраженных симптомов - дома под наблюдением врача. С момента первого звонка врачу пациенту рекомендуется не покидать квартиру.

Напомним, семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией. В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.

Как сообщала "Страна", в Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявлено 37 новых случаев заболевания Covid-19, об этом информирует командование Медицинских сил на своей официальной странице в Facebook. Напомним, общее количество заболевших Covid-19 в Украине выросло на 2107.