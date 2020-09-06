Разведывательные самолеты НАТО все чаще пролетают неподалеку от российских границ, в связи с этим авиация России регулярно поднимается для их перехвата.

Также Минобороны России обеспокоено частым появлением флота "нерегиональных держав" в акватории Черного моря.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

"За последние там 10 дней, с 24 августа по 3 сентября, 10 раз поднимались наши самолеты на сопровождение только разведывательных самолетов США. Это над Балтикой, это Баренцево море, это Черное море", - заявил глава Минобороны.

Также Шойгу, в подтверждение слов об активизации НАТО, привел в пример появление кораблей альянса в Черном море в мае этого года.

"Большая корабельная группа, 30 кораблей, в том числе три американских эсминца с противоракетной защитой, оборонными системами, прям вот (рядом)", - добавил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, такое произошло впервые со времен Холодной войны.

"Понимаете, это не наш флот у берегов Сан-Франциско регулярно ходит туда-сюда, а их флот, в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярным, это стало почти постоянно", - сказал министр.

Видео: YouTube/ Россия 24

Напомним, 28 августа два российских Су-27 поднимались в воздух для перехвата американского бомбардировщика B-52 над Черным морем. После разворота американского самолёта от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

А 21 августа российский истребитель перехватил над Черным морем уже американский самолет-разведчик. Авиация США была замечена также над нейтральными водами Черного моря.

Ранее "Страна" рассказывала о полете американских B52 со стороны Волынской области в сторону аннексированного Крыма. При этом в сопровождении В-52 шли украинские истребители, по сути, помогая американцам отрабатывать заходы на удар по российским объектам. Мы также приводили реакцию главы Минобороны РФ на этот инцидент.