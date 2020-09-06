Какие области не готовы к ослаблению карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на 6 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.  

За последние чутки в "красный" список попала Черкасская область. Всего к ослабления карантина не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Напомним, с 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.

Как сообщала "Страна", кроме властей Ивано-Франковска и Тернополя судиться с Кабмином из-за ужесточения карантинных ограничений будут еще два города "красной зоны" - Калуш и Коломыя.

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