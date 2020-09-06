Список "красных" регионов Украины пополнила еще одна область. Таблица МОЗ
По состоянию на 6 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
За последние чутки в "красный" список попала Черкасская область. Всего к ослабления карантина не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, с 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.
Как сообщала "Страна", кроме властей Ивано-Франковска и Тернополя судиться с Кабмином из-за ужесточения карантинных ограничений будут еще два города "красной зоны" - Калуш и Коломыя.