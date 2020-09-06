По состоянию на 6 сентября Киев и 17 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

За последние чутки в "красный" список попала Черкасская область. Всего к ослабления карантина не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, с 7 сентября в Украине заработает новое эпидемическое зонирование в рамках адаптивного карантина. В "красную зону" попадет Тернополь, а Харьков и Киев останутся в уже привычных "оранжевой" и "желтой" зонах соответственно.

Как сообщала "Страна", кроме властей Ивано-Франковска и Тернополя судиться с Кабмином из-за ужесточения карантинных ограничений будут еще два города "красной зоны" - Калуш и Коломыя.