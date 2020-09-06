Авиация США в последнее время участила отработку ракетных ударов по территории Российской Федерации. Эти учения проходят при участии большого количества самолетов.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, российские истребители регулярно поднимаются в небо на перехват самолетов-разведчиков и бомбардировщиков, которые имитируют нанесение ракетных ударов.

"Если раньше это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов в том числе с участием большого количества самолетов", - сказал Шойгу.

Он отметил, что интенсивность полетов авиации США у российских границ в последнее время значительно увеличилась. Шойгу привел в пример недавнее приближение к территории России американских тяжелых бомбардировщиков B52.

"Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана", - подчеркнул министр обороны.

Видео: YouTube/ Россия 24

Ранее "Страна" рассказывала о полете американских B52 со стороны Волынской области в сторону аннексированного Крыма. При этом в сопровождении В-52 шли украинские истребители, по сути, помогая американцам отрабатывать заходы на удар по российским объектам.

Также мы сообщали, что возле Крыма также совершали полеты самолеты разведки.