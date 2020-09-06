В Китае прошел успешный экспериментальный запуск космического аппарата многоразового использования. Он благополучно приземлился на Землю.

Об этом сообщает Xinhua.

Так, информации об эксперименте известно немного: он был запущен два дня назад, а на орбиту его вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань. Вчера ночью он вернулся обратно.

На данный момент ни одно государственное медиа Китая не опубликовало ни одного видео запуска или посадки космического аппарата. Также отсутствует информация о технических данных.

Китай успешно запустит многоразовый космический аппарат. Фото: t.me/bbbreaking

В сообщении подчеркивается, что корабль предназначен для мирного исследования космического пространства.

Китай еще три года назад анонсировал, что в 2020 году запустит космический корабль, который может летать как самолет и будет многоразовым, что увеличит частоту запусков и снизит их стоимость.

Напомним, NASA откорректировала траекторию зонда Perseverance, который находится на пути к Марсу.

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