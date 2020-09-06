В Китае за прошедшие сутки было выявлено 27 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Все из них недавно приехали в страну из-за рубежа. Летальных случаев за этот период в республике не зафиксировано.

Об этом гласит информация на сайте Госкомздрав КНР, опубликованная в воскресенье, 6 сентября.

Сообщается, что 10 новых пациентов болеют в активной форме, 17 переносят Covid-19 бессимптомно. Вне материковой части Китая за сутки было выявлено девять новых случаев Covid-19 - семь в Гонконге и два на Тайване.

При этом с начала пандемии коронавируса в трех районах КНР зарегистрировано 5 395 пациентов с Covid-19. Из них в Гонконге - 4 857 (94 летальных случая), в Макао - 46, на Тайване - 492 (7 летальных случаев).

В то же время за предыдущие сутки в КНР было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом. Из них 10 активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года от коронавируса в Китае умерли 4 634 человека, зафиксировано 85 122 активных случаев заражения, из которых 2 573 ввозных.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, количество случаев заражения коронавирусом достигло отметки в 27 066 533 человек. Из них 883 744 случаев закончились летально.

Тем временем в Украине за прошедшие сутки подтвердились 2 107 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных больных Covid-19 с начала эпидемии выросло до 135 894.