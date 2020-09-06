В воскресенье, 6 сентября, на протесты в центре Минска вышло более 100 000 человек. Люди при этом продолжают подходить, а часть митингующих направилась к Дворцу Независимости – городской резиденции президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, митингующие заняли территорию вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага. Первые группы людей уже подошли к оцеплению и остановились в нескольких метрах от него. Там сейчас находится несколько отрядов силовиков и снайперы, бронированных разведывательно-дозорных машин и комплексы "Рубеж".

Всего под Дворцом Независимости находится около 40 000 человек. Еще несколько тысяч протестующих направились в сторону резиденции со стороны Нямиги.

Вместе с тем, в городе уже начали наблюдаться типичные проблемы с перебоем интернета. По словам оператора, скорость передачи данных была снижена по требованию властей.

"По распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, сегодня в столице Беларуси походит очередная массовая акция противников президента страны Александра Лукашенко - Марш единства. Министерство внутренних дел республики объявило, что ужесточит меры противоборства несанкционированным акциям. Власти перекроют проспекты Минска, увеличат количество нарядов милиции и военнослужащих, стянут дополнительные силы спецтехники милиции и внутренних войск МВД.