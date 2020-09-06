Командование Объединенных сил на Донбассе опровергло обвинения "главы ДНР" Дениса Пушилина касательно оборудования украинскими военными инженерных сооружений в районе поселка Шумы Донецкой области. По версии штаба ООС, заявление противника является провокацией с целью срыва перемирия.

Об этом в субботу, 5 сентября, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает пресс-служба штаба ООС.

"Мною, Командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы "ДНР" по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области с соответствующими координатами (48°22′57′′N 37°56′55′′E). По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую, которая имеет целью срыв договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Кравченко добавил, что украинская сторона не нарушала перемирие в населенном пункте Шумы, "как и противоположная сторона".

"В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командования Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - добавили в штабе.

Напомним, 28 августа руководитель "ДНР" Денис Пушилин опубликовал заявление с угрозами в адрес украинских военных. Он заявил, что они, в нарушение перемирия, оборудовали новые укрытия и траншеи в районе поселка Шумы Донецкой области. Главарь сепаратистов поставил ультиматум - до 3 сентября траншеи ликвидировать и вернуться на исходные позиции, иначе по ним будет открыт огонь.

Позже Пушилин отдал приказ открыть артиллерийский огонь по украинским позициям в поселке Шумы утром в понедельник, 7 сентября. Он также призвал украинское командование вывести личный состав, чтоб он не попал под огонь.

В ответ Киев заявил, что инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое должно состояться в воскресенье, 6 сентября.

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