В понедельник, 7 сентября, на большей части Украины продержится сухая погода с переменной облачностью.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Слабый дождь с грозой ожидается в западных областях страны за исключением Винницкой области, а также в Житомирской области. На всей территории страны синоптики прогнозируют юго-восточный ветер.

На большей части страны его скорость составит 5-10 м/с, а в западных областях страны метеорологи ожидают 7-12 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит +10-16 градусов, в южных областях страны, а также Автономной Республике Крым +16-19.

Днем на всей территории Украины воздух прогреется до +​​26-30 градусов, и только на северо-западе страны, во Львовской, Волынской и Ровненской областях, будет прохладнее, дневная температура продержится на отметке +​​18-21 градус по Цельсию.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что жара в сентябре на время утихнет, но не прекратится полностью и публиковала прогноз погоды на месяц.

Ранее синоптик рассказала, какие области в ближайшее время ждет похолодание.