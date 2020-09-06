Украину ожидает жаркий день понедельника и прохладная ночь. Карта погоды
В понедельник, 7 сентября, на большей части Украины продержится сухая погода с переменной облачностью.
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Слабый дождь с грозой ожидается в западных областях страны за исключением Винницкой области, а также в Житомирской области. На всей территории страны синоптики прогнозируют юго-восточный ветер.
На большей части страны его скорость составит 5-10 м/с, а в западных областях страны метеорологи ожидают 7-12 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит +10-16 градусов, в южных областях страны, а также Автономной Республике Крым +16-19.
Днем на всей территории Украины воздух прогреется до +26-30 градусов, и только на северо-западе страны, во Львовской, Волынской и Ровненской областях, будет прохладнее, дневная температура продержится на отметке +18-21 градус по Цельсию.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что жара в сентябре на время утихнет, но не прекратится полностью и публиковала прогноз погоды на месяц.
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