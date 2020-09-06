"Слуги народа" захотели ввести для украинцев обязательную платную регистрацию собак и кошек
В Верховной Раде появился законопроект №3796, который предусматривает обязательную регистрацию не только сельскохозяйственных животных, а и домашних собак и кошек.
Соответствующий документ уже доступен на сайте Верховной Рады. Авторы законопроекта - более двух десятков нардепов, большинство из "слуг народа".
Так, после регистрации каждому животному будет присвоен отдельный номер. По мнению авторов документа, это поможет бороться с бездомными собаками и кошками.
"Одним из методов регулирования численности бездомных животных является идентификация собак и кошек с помощью специальных методов, а также введение реестра номеров животных вместе с фамилиями и адресами их владельцев", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, в рамках реализации закона будет создан специальный реестр, где будут указываться личные данные хозяев животных. А именно:
- сведения о владельце животного;
- место содержания (постоянного пребывания) животного;
- вид животного, порода, кличка, даты рождения и прививок;
- идентификационный номер;
- средство идентификации;
- особые приметы животного при наличии.
При этом бесплатно зарегистрировать собаку или кошку можно будет лишь льготным категориям украинцев. Всем остальным за нее придется платить.
После регистрации, владельца обяжут:
- провести идентификацию и регистрацию домашнего животного;
- хоронить или утилизировать труп своего животного;
- обеспечить необходимое содержание животного;
- воспитывать (дрессировать) животное.
Напомним, ученые из Ливерпульского университета выяснили, что владельцы собак в четыре раза чаще выполняют физические управления, чем хозяева домашних кошек. Также удалось узнать, что показатели здоровья у них намного выше.