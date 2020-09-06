В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе сепаратисты совершили прицельный обстрел украинских позиций неподалеку от населенного пункта Красногоровка. В результате этого ранения получил один боец.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"6 сентября 2020 года на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности достигнуты трехстороннего контактной группой и осуществили прицельный обстрел украинских позиций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что противники открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив три ВОГ-17 по подразделению ООС. Один боец, который устранял последствия пожара, получил ранения. Ему оказали первую медицинскую помощь.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", - говорится в тексте сообщения.

Также в ООС уточнили, что при повторении ситуации бойцы окажут "адекватный отпор" противнику.

Напомним, командование операцией Объединенных сил 26 июля выпустило специальный приказ, которым обязало бойцов ВСУ придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

Вчера стало известно, что "глава ДНР" Денис Пушилин отдал приказ открыть огонь по украинским позициям. Артиллерийский удар будет нанесён утром 7 сентября. Пушилин призвал украинскую сторону вывести личный состав с места, по которому будет нанесён удар. Пушилин пишет, что призвал Украину зарыть траншеи, которые были вырыты после перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года. Но так и не получил ответа. Поэтому он откроет огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" (это недалеко от Горловки).