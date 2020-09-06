Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не могла вылететь из китайского Уханя из-за собаки, состоит в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. При этом исходя из декларации чиновника, он находится в браке с супругой Юлией Соколюк, с которой у них есть двое детей.

Об этом гласят данные с портала деклараций украинских госслужащих.

Так, в воскресенье, 6 сентября, руководитель Госмиграционной службы опубликовал в своем Facebook пост, посвященный знакомству с Анастасией Зинченко. По словам Соколюка, все началось с его звонка девушке, которая на тот момент не могла эвакуироваться с Уханя.

"Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", - написал чиновник.

В конце апреля Зинченко вернулась в Украину и встретилась с Соколюком лично. По словам главы Миграционной службы, после этой встречи он оставил девушке письмо, в которой "объяснил свои мысли и чувства".

"Но через несколько часов получил телефонный звонок с длинным, очень не простым разговором. Я вернулся через два дня, и мы вместе сделали ремонт на кухне. За несколько недель я предложил переехать в Киев. Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы. Моя любовь и душа Анастасия Зинченко", - признался Соколюк.

Примечательно, что согласно декларации чиновника за 2019 год, он состоит в браке с Юлией Соколюк. У них есть двое детей, сын и дочь. Также супруга госслужащего владеет половиной квартиры в Киеве. Бросил ли чиновник семью из-за своего нового увлечения - пока неизвестно. Бросается в глаза также огромная разница в возрасте, которая у Максима Соколюка с Анастасией Зинченко превышает 20 лет - чиновнику недавно исполнилось 43 года, а девушке всего 22.

Напомним, с Зинченко в феврале, когда она не смогла эвакуироваться из Китая, потому что на борт самолета не пустили с собакой, связывался президент Владимир Зеленский. Он обещал ей помочь вернуться с питомцем. Правда, в итоге этого не произошло.

В мае девушка сообщила, что ей удалось прилететь домой в Херсон вместе со своим питомцем.