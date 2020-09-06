На территории Белокриницкого сельского совета недалеко от Ровно 44-летняя женщина убила из огнестрельного оружия своего 45-летнего мужа и ранила 13 летнюю дочь. Затем она попыталась покончить с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По данным правоохранителей, трагедия случилась в субботу, 5 сентября, примерно в четыре часа ночи.

"Женщина произвела выстрелы в собственного мужа и дочь. Потерпевший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию, однако от полученных травм 45-летний владелец дома погиб", - говорится в сообщении.

Ребенка с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали.

"Причастной к совершенным преступлениям оказалась их жена и мать, которая и сама пыталась покончить жизнь самоубийством", - добавили в полиции.

На месте происшествия было изъято травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера. Женщину задержали, ее мотивы устанавливают в рамках досудебного расследования по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 и 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В полиции добавили, что семья характеризуется положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью.

Напомним, ранее под Черниговом женщина застрелила мужа и забетонировала его тело в гараже.

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