В британском Бирмингеме в воскресенье, 6 сентября, в результате поножовщины был убит один человек, еще семеро получили ранения, двое из которых серьезные. Полиция исключает версию теракта.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции, передает "ВВС".

В данный момент правоохранители ищут подозреваемого. Представитель полиции Стив Грэм сообщил, что детективы все еще расследуют мотив преступления, но "нет абсолютно никаких предположений, что это связано с терроризмом".

Происшествие случилось в центре города, где полно ночных клубов и баров. Кара Карран, промоутер одного из клубов, сказала, что видела, как несколько человек дрались на улице.

"Дралась одна группа мужчин против другой группы мужчин", - сказала она, добавив, что были слышны "расовые оскорбления".

По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, это был "очень серьезный инцидент".

Напомним, в Польше задержали пьяного украинца, который ходил по пляжу с ножом и в окровавленной одежде.

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