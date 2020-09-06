В Украине начнут штрафовать за ЗD-номерные знаки на автомобилях. В Нацполиции это объясняют тем, что 3D-номера не соответствуют требованиям ДСТУ, и добавляют, что за их использование предусмотрена административная ответственность.

Информацию о том, что владельцев авто с 3D-номерами будут штрафовать, сообщил телеканал 112 Украина в воскресенье, 6 сентября.

Согласно ДСТУ 3650, государственные номерные знаки штампуют из алюминиевой ленты или листовой стали. Однако номера в 3D изготавливают иначе. Их делают из полимеров (акрила) и композитных материалов, часто снабжают светодиодной подстветкой.

Как объяснили каналу 112 Украина в Нацполиции: "3D-номерные знаки не соответствуют установленным требованиям".

Сотрудники Министерства внутренних дел также добавили, что эта норма существует и в Кодексе административных правонарушений. Там за подобное нарушение предусмотрен штраф размером в 170 гривен. Аналогичное правонарушения второй раз за год карается штрафом в 255 гривен или общественными работами от тридцати до сорока часов.

"Директор фирмы по изготовлению знаков Олег Бойко объясняет, что в соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки. А в случае с 3D-номерами - цифры и буквы просто приклеиваются, и добавляет, что раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров", - подводит итог 112 Украина.

Напомним, недавно "Страна" писала, что в Киеве за месяц оштрафовали нарушителей парковки на 1,5 млн грн.

А вчера кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" рассказал, как его сын сбил ребенка на "зебре".