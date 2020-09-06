Экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после разговоров с американским президентом Дональдом Трампом несколько раз оказывалась на граним истерики.

Об этом сообщает издание Daily Mail, которое опубликовало ранее не разглашаемые сведения.

Так, во время визита Мэй в США в 2017 году, когда она стала первым иностранным лидером, который был принят Трампом в Белом доме, глава США поинтересовался, почему именно она возглавляет правительство. "Почему премьер-министр не Борис Джонсон [преемник Мэй и тогдашний министр иностранных дел]? Разве он не хотел бы получить эту работу?" — спросил Трамп.

В ответ, как утверждают знакомые с ходом переговоров источники, Мэй пришлось объяснять, что Джонсон сам снял свою кандидатуру перед выборами лидера Консервативной партии, которые прошли после отставки Дэвида Кэмерона. При этом реакция премьер-министра была крайне бурной — она была близка к тому, чтобы "либо закричать, либо заплакать".

Еще один инцидент, который сильно разочаровал главу британского правительства, случился после того, как Лондон и Вашингтон пытались согласовать ответные действия по отношению к России после предполагаемого отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Официально данные о ходе переговоров между Мэй и Трампом подтвердить не удалось.

Напомним, Мэй занимала пост премьера с 2016 по 2019 годы, после чего ушла в отставку. По итогам выборов лидера Консервативной партии главой правительства стал Джонсон, сохраняющий пост по сей день.