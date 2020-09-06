Трагическое происшествие с участием актера Михаила Ефремова прокомментировала народная артистка России Лия Ахеджакова.

Комментарием артистка поделилась Газете.Ru.

"Ужасно к этому [ситуации вокруг Ефремова] отношусь, трагически. Мне кажется, что его все предали, что вся эта страшная история — чей-то проект, что его тягу к пьянству использовали, чтобы расправиться с ним. <...> Очень переживаю за Мишу, просто страдаю", — сказала она.

Ранее сообщалось, что артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое случилось 8 июня в центре Москвы.

В ходе аварии скончался водитель фургона Сергей Захаров, а в крови Михаила обнаружили алкоголь и следы наркотиков. В содеянном Ефремов вину признал, хотя в ходе судебных процессов не раз отказывался от признания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен 8 сентября. "Страна" писала ранее о том, какой срок наказания актер сам себе предсказал.