В субботу, 5 сентября, австриец Йозеф Кёберл установил новый мировой рекорд, сумев просидеть в стеклянной кабине 2.5 часа. После этого он отпраздновал, съем рожок с мороженым.

Об этом сообщает Krstarica.

Так, австриец просидел в ледяной кабине 2 часа, 30 минут и 57 секунд. Для наполнения кабины потребовалось около 200 килограммов льда. Сам мужчина был в плавках.

После установления рекорда Кеберл рассказал, что одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников.

"Я борюсь с болью, визуализируя положительные эмоции. Таким образом, я могу упорствовать", - рассказал он.

Уточним, что предыдущий рекорд был также принадлежал ему. Правда, тогда он был на 30 минут меньше и был установлен в городе Мельк в Австрии.

Австриец уже рассказал, что в следующем году намерен вновь побить рекорд, и хочет сделать это в Лос-Анджелесе.

Австриец побил свой же рекорд по пребыванию в ледяной кабине. Фото: t.me/bbbreaking

Напомним, российский 56-летний космонавт Олег Кононенко в 2023 году с большой долей вероятности сможет установить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе.