Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свой пост о визите президента Сербии Александр Вучича в Белый дом, заявив, что он был неверно истолкован.

Об этом Захарова сообщила на своей станице в Facebook.

"Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо", - говорится в сообщении, которое дипломат добавила к старому посту.

Напомним, ранее в сети появилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом президента США Дональда Трампа. Снимок решила прокомментировать и спикер МИД РФ, сопроводив его скриншотом из фильма "Основной инстинкт". "Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", - написала она.

В свою очередь это вызвало шквал критики со стороны Сербии. В частности, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что Вучич "ни одного плохого слова о России не сказал". Также инцидент прокомментировал и сам президент, выразив сожаление, что россияне не ценят позицию Сербии по отношению к РФ.

Ранее сообщалось, что президент Сербии узнал от Трампа о переносе посольства своей страны в Израиле в Иерусалим.