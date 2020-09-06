Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что в "ЛНР" намерены отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные Киеву районы. Это якобы должно произойти уже со следующего года.

Слова чиновника приводит "Громадське".

Так, сейчас сепаратисты уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.

"Идут такие разговоры на уровне ТКГ, что с января они могут вообще отказаться", - сказал он.

В случае, если это произойдет, водоканал получит убытки от 7 до 12 млн гривен в месяц. Более того, в "ЛНР" на сегодняшний день есть большая задолженность перед водоканалом.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить около 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - рассказал он.

Напомним, больше половины украинцев считает, что полноценные связи с неподконтрольными территориями Донбасса, в том числе пассажирское транспортное сообщение, нужно восстанавливать.