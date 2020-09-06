Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан встретился с главой исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаилом Саакашвили и нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько.

Соответствующее фото Богдан разметил на своей странице в Facebook в воскресенье, 6 сентября.

На фото политики сидят за столом с бокалами вина. "Есть интересный расклад на киевские выборы!!!", - говорится в подписи к снимку.

Отметим, что аналогичные посты разместили и Ясько с Саакашвили.

"Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании", - подписала с фото депутат.

Подтверди обсуждение выборов и Саакашвили. "В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении и мы говорим про киевские выборы", - написал он в посте.

Напомним, в субботу, 5 сентября, в Украине началась избирательная кампания местных выборов.

Тем временем на улицах Киева появились билборы с портретом Петра Порошенко и лозунгом "Наша цель - Европейский Киев", спровоцировав слухи о том, что за пост мэра столицы собирается побороться и экс-президент. "Страна" подробно разобралась, как Порошенко собирается воевать за Киев на выборах и какую роль сыграет его супруга.