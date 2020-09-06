Акции протеста в Минске 6 сентября. Фото TUT.by
Акции протеста в Минске 6 сентября. Фото TUT.by

Оппозиция белорусскому президенту Александру Лукашенко сегодня выходит на очередной воскресный марш. Он пройдет главным образом в Минске, но и областные центры призывают собирать митинги на главных площадях.

"Марш единства" снова пойдет к Дворцу независимости, где расположен офис Бацьки. Это, напомним, то место, где Лукашенко два воскресенья подряд появлялся с автоматом и в бронежилете. Как бы встречая своих оппонентов во всеоружии, если те соберутся штурмовать его администрацию.

Митинги по воскресеньям уже стали визитной карточкой Беломайдана. Правда, прошлая неделя показала, что развития у этих протестов нет. Силовики контролируют ситуацию и пресекают любую локализацию акций. Поэтому в прошлое воскресенье главным требованием майдановцев стали переговоры с властями. Однако у Лукашенко их вести отказались. 

Сегодняшние протесты идут на фоне раздрая в оппозиции. Одна из ее лидеров Мария Колесникова и ее бывший кандидат Виктор Бабарико заявили о создании новой партии, однако пока неизвестно, присоединяются ли к ней остальные руководители протеста - например, Светлана Тихановская. 

"Страна" следит за "Маршем единства", который с 14:00 стартует в Минске и других городах. Материал обновляется. 

Прямой эфир с акции

15:49  Ситуация перед кордоном на проспекте Независимости.

Минск протесты сегодня

15:40  Сегодня народ не идет массово на Стелу, в основном все направляются к площади Независимости. Но она перекрыта на дальних подступах. 

То есть Стелу проходят, но не останавливаются у нее.

15:36  В Бресте идут жесткие задержания оппозиции.

15:33  Толпа протестующих подошла вплотную к кордону на проспекте Независимости. Именно здесь закончилась предыдущая воскресная акция. 

15:26  Десятки тысяч людей на проспекте Победителей.

15:17  Белорусские СМИ публикуют фото расчетов БМП, которые отдыхают у броневика на случай броска на Минск.

БМП Минск

15:10  В Гомеле пришли под облисполком, здание оцеплено милицией. 

Гомель

15:03  Кордон на проспекте Независимости.

проспект Независимости в Минске

14:54  Колонна в сторону проспекта Победителей.

Минск протесты

14:50  На проспекте Независимости, который ведет к резиденции Лукашенко, уже кордон милиции. 

14:48  Первые колонны уже на площади Победы (там где Стела).

14:40  На площади Независимости пока никого нет.

Минск площадь Независимости

Фото Константина Придыбайло

14:34  МВД подтвердило задержание десяти человек в Минске. 

14:27  На площади Независимости уже десять БТР.

14:19  В Минске уже есть первые задержанные за сегодня.

14:15  Пока по городу идет традиционный "движ" разных колонн митингующих. 

14:09  Силовики сегодня тоже немного в политике: они с государственным флагом. 

спецназ в Беларуси

14:05  Одна из колонн антилукашенковцев шагает по Минску. Видео с высоты.

14:01  Все дворы и улицы - вообще все пути, которые ведут на площадь Независимости, перекрыты силовиками. 

13:55  Правоохранители перекрывают улицы в Минске. 

13:48  Есть на акциях против Лукашенко и люди в вышиванках. У них оскорбительные для ОМОНа плакаты. 

Минск протесты

13:41  В МВД уже предупредили, что некоторые улицы будут перекрыты. На площади вокруг Стелы, к примеру, уже турникет и оцепление.

спецназ на улицах Минска

13:35  В Минск, как и в прошлый раз, стягивают военную технику. 

13:30  В центре Минска уже перекрыли на вход и выход основные станции метро. Колонны и группы протестующих уже движутся по городу в сторону центра. Похожи они за радостное шествие, правда, улыбки диссонируют с надписью "Терпение на исходе". 

Минск протесты 06.09.20202

 

 

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