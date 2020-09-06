Оппозиция белорусскому президенту Александру Лукашенко сегодня выходит на очередной воскресный марш. Он пройдет главным образом в Минске, но и областные центры призывают собирать митинги на главных площадях.

"Марш единства" снова пойдет к Дворцу независимости, где расположен офис Бацьки. Это, напомним, то место, где Лукашенко два воскресенья подряд появлялся с автоматом и в бронежилете. Как бы встречая своих оппонентов во всеоружии, если те соберутся штурмовать его администрацию.

Митинги по воскресеньям уже стали визитной карточкой Беломайдана. Правда, прошлая неделя показала, что развития у этих протестов нет. Силовики контролируют ситуацию и пресекают любую локализацию акций. Поэтому в прошлое воскресенье главным требованием майдановцев стали переговоры с властями. Однако у Лукашенко их вести отказались.

Сегодняшние протесты идут на фоне раздрая в оппозиции. Одна из ее лидеров Мария Колесникова и ее бывший кандидат Виктор Бабарико заявили о создании новой партии, однако пока неизвестно, присоединяются ли к ней остальные руководители протеста - например, Светлана Тихановская.

"Страна" следит за "Маршем единства", который с 14:00 стартует в Минске и других городах. Материал обновляется.

Прямой эфир с акции

15:49 Ситуация перед кордоном на проспекте Независимости.

15:40 Сегодня народ не идет массово на Стелу, в основном все направляются к площади Независимости. Но она перекрыта на дальних подступах.

То есть Стелу проходят, но не останавливаются у нее.

15:36 В Бресте идут жесткие задержания оппозиции.

15:33 Толпа протестующих подошла вплотную к кордону на проспекте Независимости. Именно здесь закончилась предыдущая воскресная акция.

15:26 Десятки тысяч людей на проспекте Победителей.

15:17 Белорусские СМИ публикуют фото расчетов БМП, которые отдыхают у броневика на случай броска на Минск.

15:10 В Гомеле пришли под облисполком, здание оцеплено милицией.

15:03 Кордон на проспекте Независимости.

14:54 Колонна в сторону проспекта Победителей.

14:50 На проспекте Независимости, который ведет к резиденции Лукашенко, уже кордон милиции.

14:48 Первые колонны уже на площади Победы (там где Стела).

14:40 На площади Независимости пока никого нет.

Фото Константина Придыбайло

14:34 МВД подтвердило задержание десяти человек в Минске.

14:27 На площади Независимости уже десять БТР.

14:19 В Минске уже есть первые задержанные за сегодня.

14:15 Пока по городу идет традиционный "движ" разных колонн митингующих.

14:09 Силовики сегодня тоже немного в политике: они с государственным флагом.

14:05 Одна из колонн антилукашенковцев шагает по Минску. Видео с высоты.

14:01 Все дворы и улицы - вообще все пути, которые ведут на площадь Независимости, перекрыты силовиками.

13:55 Правоохранители перекрывают улицы в Минске.

13:48 Есть на акциях против Лукашенко и люди в вышиванках. У них оскорбительные для ОМОНа плакаты.

13:41 В МВД уже предупредили, что некоторые улицы будут перекрыты. На площади вокруг Стелы, к примеру, уже турникет и оцепление.

13:35 В Минск, как и в прошлый раз, стягивают военную технику.

13:30 В центре Минска уже перекрыли на вход и выход основные станции метро. Колонны и группы протестующих уже движутся по городу в сторону центра. Похожи они за радостное шествие, правда, улыбки диссонируют с надписью "Терпение на исходе".