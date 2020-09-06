В пятницу, 4 сентября, президент Сербии Александр Вучич совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве с Косово. После появления фото со встречи лидеров двух государств разгорелся скандал из-за шутки спикера МИД России Марии Захаровой.

Соответствующий пост она опубликовала у себя в Facebook.

На самой встрече также не обошлось без "сюрпризов" – во время пресс-брифинга по итогам подписания соглашений в Белом доме, после слов Трампа о переносе посольств в Израиле в Иерусалим Вучич сделал предельно удивленное лицо и принялся копаться в документах. Далее он укоризненно посмотрел на свою делегацию и прикрыл лицо рукой.

Позже появилось фото с самиъ переговоров. На них кресло Вучича стоит практически по центру овального кабинета, а вокруг него столпились дипломаты и чиновники. Сам Трамп сидел напротив него за большим столом. Что не характерно для встреч президентов - обычно они сидят друг около друга.

Эту же фотографию решила запостить у себя и спикер МИД России Мария Захарова, добавив к нему скриншот из фильма "Основной инстинкт".

"Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", - говорится в сообщении.

Пост российской чиновницы вызвал волну негодования со стороны Сербии. В частности, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что Вучич "ни одного плохого слова о России не сказал".

"Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию. Вам должно быть стыдно", - написал он у себя в Twitter.

Напомним, президент Сербии Вучич пошел учиться на баскетбольного тренера.

Также мы писали, что президент Сербии заявил о готовности испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.