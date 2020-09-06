Украина бьет все новые антирекорды по коронавирусу - каждые сутки заражается более двух тысяч человек. В мире тоже говорят о скачке заболеваемости, и в некоторых странах даже хотят снова ввести тотальный карантин, несмотря на волну протестов.

Там, где изначально был резкий рост вируса (в Испании, Италии, Израиле), уже возвращают некоторые ограничения. А в Еврокомиссии говорят о необходимости в общих ограничениях на поездки (обязательных при карантине или тесте на COVID-19 для тех, кто возвращается из опасных зон).

В некоторых странах (например во Франции) показатели по заражению коронавирусом бьют антирекорды. Но при этом власти уже дают понять, что вновь тотальный карантин вводить не будут, так как это убьет экономику.

В Швеции, где и первого карантина-то не было, рапортуют о победе над коронавирусом и тем более не собираются ничего ограничивать.

Узнали, что происходит с коронавирусом в разных странах.

Чехия

В Чехии, которая одной из первых в Европе весной начала смягчать тотальный карантин, с 1 сентября вновь обязательно нужно носить маски в транспорте и во многих общественных местах.

В ресторанах, барах и офисах маска не понадобится, но общепит и ночные клубы будут закрыты с полуночи до 6 утра.

Ужесточение объясняют увеличением количества новых случаев заражения в стране - по 800 человек ежедневно с тенденций к росту.

"Мы считаем это предупредительной мерой с учетом того, что осень, скорее всего, окажется непростой, а люди начнут общаться больше", - заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Всего в стране заболели 8 тысяч человек, что также рекорд. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме.

Минздрав Чехии планирует продлить требование о ношении масок до марта следующего года.

Франция

На днях во Франции был отмечен антирекорд по заражению коронавирусом - почти 9000 человек в сутки.

В столице Франции, Париже, вновь обязательно требуют носить маски.

Как заявили в мэрии Парижа, все индикаторы указывают на усиление активности вируса в регионе.

Хотя последние данные показывают тенденцию к уменьшению числа людей, госпитализированных и находящихся в отделениях интенсивной терапии, медики заявляют, что "в материковой части Франции все показатели продолжают расти, а передача вируса расширяется".

"Это касается всех возрастных групп, особенно молодежи", - говорится в заявлении Национального агентства здравоохранения.

Также сразу после начала нового учебного года несколько десятков школ во Франции снова полностью закрыли на карантин, пока двухнедельный.

Власти Франции опасаются, что в ноябре страну может накрыть вторая волна инфекции.

Но закрывать страну не собираются. Во всяком случае президент Франции Эммануэль Макрон недавно уверял, что французам не стоит опасаться нового введения строгих карантинных мер в стране.

"Мы не можем поставить страну на паузу, потому что побочные эффекты от карантина слишком серьезны", - заявил Макрон.

При этом, по его словам, во Франции могут вводить карантинные меры в отдельных регионах, как это было в департаменте Майене на северо-западе Франции.

Французы говорят: не согласятся на новый локдаун.

"После того как люди вернулись к привычному образу жизни, никто их не сможет снова запереть по домам. Французы разбрелись по кафе, пьют вино и наслаждаются теплыми днями. Маски носят, иначе штраф. Но если попытаются ввести строгий карантин, будут протесты", - сказала нам живущая в Париже украинка Виктория Лань.

Испания

Ударными темпами коронавирус, судя по статистике, возвращается в Испанию. Там за сутки диагностируют уже больше 10 тысяч новых случаев заражения. За неделю - три сотни смертей.

Треть зараженных - в Мадриде. Из-за роста заболеваемости там запретили собираться в помещениях более десяти человек.

Еще четыре региона Испании ввели ограничительные меры из-за локальных вспышек коронавируса.

Страна Басков на севере Испании собирается объявить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, что позволит ей ввести более строгие ограничения по сравнению с соседними регионами.

Впрочем, власти не собираются вводить тотальный карантин, несмотря на плохую статистику.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья считает нецелесообразным на данном этапе говорить о возвращении локдауна.

По его словам, крупные города, такие как Барселона или Мадрид, являются пространством, где меры по сдерживанию вируса "должны быть очень хорошо продуманы". Но он подчеркнул, что в целом "хорошая работа делается везде".

И такого давления на медицинскую систему, как в марте, уверяет он, нет.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы пережили в марте. Нет переполнения системы. Необходимо сделать конкретные действия, как это делаем мы", - заявил министр здравоохранения.

Пока же Испания в красном списке у всех европейских стран. Крупные туроператоры на данный момент сняли все свои программы в эту страну.

Есть мнение, что основной ошибкой местных властей было то, что после выхода из локдауна для въезжающих не ввели обязательное тестирование на коронавирус.

Италия

В Италии, с которой началась эпидемия в Европе, также усилили карантин.

Сейчас в стране заражается до полутора тысяч человек в сутки, что соответствует майским уровням, когда в стране еще действовали карантинные ограничения.

Из-за растущего числа заражений коронавирусом среди молодежи еще в августе закрыли все дискотеки в стране. Также ввели ночной масочный режим - требование носить защитную маску с 18:00 до 6:00 по всей территории страны в публичных и общественных местах, а также на открытом воздухе.

В последнее время в Италии участились сообщения о вечеринках, которые проходят без соблюдения правил гигиены - таких, как ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

Власти уже предупредили, что, если ситуация не изменится, под угрозой может оказаться начало нового учебного года, намеченное на 14 сентября.

Также Италия предлагает европейским странам ввести общие взаимные проверки на коронавирус для путешественников.

Израиль

Израиль вышел на первое место в мире по числу суточных заражений коронавирусом на душу населения и на пятое - по количеству смертей. Такие данные обнародовал американский университет Джона Хопкинса.

В среднем на 1 млн населения уже приходится около 200 новых заражений. По этому показателю еврейское государство опережает Бразилию, Испанию, США и Францию.

С 7 сентября в Израиле вводят строгий карантинный режим (сегер) в 10 городах с самым высоким уровнем заражения коронавирусом.

Это означает запрет местным жителям отдаляться более чем на 500 м от дома, закрытие торговых точек и коммерческих предприятий, кроме тех, что считаются жизненно необходимыми, а также приостановка работы учебных заведений (за исключением обучения детей с особыми потребностями) и ограниченный въезд и выезд из населенного пункта.

Местные эксперты говорят, что тотальный карантин придется вводить по всей стране, утверждая, что точечные запреты и ограничения особого эффекта иметь не будут.

В Израиле еще с 11 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. В частности, вновь введены ограничения, касающиеся доставки товаров и еды: курьер должен оставлять заказ под дверью.

Также закрыли дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, аквапарки, развлекательные парки и парки аттракционов. Запрещена работа предприятий общепита в торговых центрах и на рынках.

При этом новые правила по-прежнему включают требования соблюдать "социальную дистанцию" два метра и носить маску в общественных местах. Кроме того, запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек в помещениях и 20 - на открытом воздухе.

Германия

В Германии, где активнее всего протестуют против новых ограничений и даже пошли на штурм Рейхстага, с середины лета фиксируется рост числа случаев заражения. Показатели достигли майских.

По данным Института Роберта Коха, примерно треть новых случаев приходится на вернувшихся из-за рубежа жителей Германии.

Также большинство вспышек в основным связаны с семейными торжествами. Так, в одном из городов Баварии больше сотни человек поместили на карантин, после того как у местного жителя, приехавшего из Италии, был обнаружен коронавирус. Он узнал об этом после большого семейного праздника.

Пока ношение масок обязательно только в земле Северный Рейн-Вестфалия.

А мэр Берлина Михаэль Мюллер пообещал ввести повторный строгий карантин в городе, если бары и рестораны будут переполнены.

В то же время эпидемиолог и член СДПГ Карл Лаутербах считает, что второго локдауна в Германии не будет.

"Никакой необходимости в повторном карантине нет", - сказал Лаутербах в интервью журналу Business Insider.

Самой большой ошибкой, по его мнению, является отсутствие согласия между федеральными землями в вопросе количества участников на праздниках.

"Именно такие мероприятия в предстоящие месяцы будут играть важную роль в распространении вируса. Правильным решением было бы ограничить число участников вечеринок в частных пространствах до 25 человек, а в общественных до 50 человек", - полагает он.

По его словам, ключ к успеху в разумном тестирование и эффективном распознавании и преследовании цепочек инфицирования. Закрытие школ и детских садов (как это было в марте этого года), политик называет ошибкой.

"Мы ни при каких условиях не сможет позволить себе еще раз совсем остановить работу школ и детских садов", - уверен он.

Британия

Британские медицинские службы фиксируют под 3 тысячи заболевших каждые сутки - максимальные показатели с конца мая.

В то же время смертность в стране продолжает оставаться на низком уровне.

Резкий рост числа случаев COVID-19 в стране вызывает беспокойство у властей, сказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, добавив, что большинство из заболевших - это молодые люди. По словам министра, все британцы должны соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В то же время Англия и Уэльс с 1 сентября открыли школу, после почти полгода перерыва в обучении.

США

США по-прежнему с большим отрывом опережают другие страны по масштабам инфекции. Число инфицированных коронавирусом в Америке перевалило за 6 миллионов.

За сутки в стране, как сообщает Американский центр по контролю и предотвращению заболеваний, прибавляется по несколько десятков тысяч инфицированных, сотни умирают.

Трампа некоторые продолжают критиковать за его отношение к пандемии. Президент долго был против ношения масок и заставлял губернаторов отменять эпидемиологические ограничения, ссылаясь на негативное влияние кризиса на экономику: в стране лишились работы десятки миллионов. Трамп также требует вновь открыть учебные заведения в США.

В то же время городские власти Нью-Йорка приняли решение отложить начало учебного года до 21 сентября. В Нью-Йорке будет смешанная система школьного обучения - частично привычная и частично удаленная. Лос-Анджелес и Чикаго начнут учебный год с удаленного обучения.

Швеция

Швеция не вводила тотального карантина (там даже масок не носили и не носят) и сейчас там заявляют, что нет никаких предпосылок для второй волны коронавируса.

Боле того, даже во Всемирной организации здравоохранения звучат мнения о том, что опыт этого скандинавского государства должен стать примером для других стран. Хоть ранее часть экспертов шведскую стратегию назвали "ошибкой".

"В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", – сказал спецпосланник Дэвид Набарро.

Карантин в борьбе с пандемией спецпосланник назвал "грубым инструментом", который наносит большой ущерб малому бизнесу и очень плохо сказывается на доходах людей, которые не занимаются предпринимательством.

В Швеции сделали ставку на выработку общественного иммунитета, при котором переболеть коронавирусной инфекцией до ее естественного затухания должны примерно 70% населения.

Темпы распространения заболевания и смертность в Швеции, по словам Набарро, заметно снизились с конца июня.

Сейчас от Covid-19 в Швеции умирают единицы в день - в середине апреля было более сотни смертей ежедневно.

"Швеция остается одной из самых наиболее благополучных стран по этой заразе. Думаю, потому что тут не устраивали панику с истериками. Все как работало, так и работает. Никакой эпидемии не чувствуется, кажется, что это где-то далеко. Люди живут обычной жизнью. Хотя некоторые опасаются, что осенью накроет и Швецию", - делится с нами живущая в Стокгольме украинка Галина Мудрак.