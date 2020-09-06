Во львовском аэропорту приехавшие в гости к родителям иностранцы не могут попасть в страну.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщила одна из пассажирок в Facebook.

Так, в аэропорту застряли граждане США, Германии и Канады, так как их не пропускает через границу "Госпогранслужба".

Одна из застрявших в аэропорту пассажирок Мария Ягла сообщила в Facebook, что иностранцы не могут выйти из аэропорта с 17:30 субботы.

"Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины. Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-граждан Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет", - написала Ягла.

По ее словам, пассажиры имеют все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку и тому подобное.

Отметим, что согласно постановлению Кабмина, в перечень лиц, имеющих право на пересечение границы, входят лица, "которые являются родителями или детьми гражданина Украины". Никаких упоминаний о возрасте в документе нет.

При этом у Госпогранслужбы своя трактовка правительственного постановления.

"Что касается детей граждан Украины - это лицо иностранец моложе 18 лет, при наличии документов, подтверждающих данный факт (например: оригинал, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка и ксерокопия паспортного документа гражданина Украины)", - сказано в сообщении ГПСУ в Facebook.

Напомним, ранее Кабмин ввез запрет на въезд иностранцев в Украину, который будет действовать с 29 августа до 28 сентября.