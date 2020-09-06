По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Киеве подтвердились новые 240 случаев заражения коронавирусом. Среди них 13 медиков и 15 детей.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко у себя на странице в Telegram.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за прошедшие сутки на 240 человек. Шесть больных скончались. Всего эпидемия забрала жизни 240 киевлян. Всего в столице уже 15 032 подтвержденных случаев заболевания на covid-19", - говорится в сообщении.

Также Кличко уточнил, что среди зараженных есть:

123 женщины (от 18 до 93 лет);

102 мужчины (от 21 до 86 лет);

6 девочек (от 1 до 16 лет);

9 мальчиков (от 4 до 17 лет).

Кроме того, коронавирус также был подтвержден у 13 сотрудников больниц. Всего в медицинские учреждения были госпитализированы 47 человек. Остальные находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев заражения было обнаружено в Соломенском районе – 36 случаев. В Дарницком – 33 случая. А в Деснянском районе подтвердились 32 заболевания.

Напомним, сегодня в Украине заразились 2 107 случаев заражения коронавируса. Позже появилась карта распространения болезни по регионам страны.