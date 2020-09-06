Российский актер Михаил Ефремов, создавший смертельное ДТП в центре Москвы, считает, что осудить его должны на восемь лет. Такое предвидение он дал в разговоре со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, передает ТАСС.

Кадры разговора были представлены в программе "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. Беседа состоялась дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде.

"Может, без биологии вину признать? Достали. А может, расстрелять меня?", — сказал артист.

Такое же мнение высказал Пашаев 5 сентября. Предполагается, что приговор Михаилу будет озвучен Пресненским судом Москвы 8 сентября. Обвиняемая сторона запросила 11 лет заключения в колонии строгого режима для Ефремова, аргументируя тем, что без изоляции от общества, актер не исправится.

Напомним, смертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Автомобиль Михаила вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В ходе чего водитель фургона, Сергей Захаров, скончался в больнице. Изначально Ефремов раскаялся в поступке, но после заявил, что ничего не помнит о происшествии. Позже он сообщит, что виной в смертельной аварии, по его словам, стало похмелье.