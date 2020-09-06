В Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера "Делфи".

Об этом в воскресенье сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Телеграм-канале.

"Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме, и полная готовность к завершающей операции", - сообщил Криклий.

По его словам, операция включает в себя следующее:

откатка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях);

испытания водотечности;

перемещение на глубину;

заводки тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";

убеждение в возможности перехода из акватории и собственно переход.

В операции будут принимать участие ООО "Краншип" группы "Траншип" Андрея Иванова, компания "Бруклин-Киев" Юрия Губанкова, "Морское инженерное бюро" Геннадия Егорова, ГП "АМПУ" во главе с Александром Голодницьким и Одесский филиал во главе с Русланом Сахаутдиновим.

Напомним, танкер "Делфи" (Delfi) с тремя украинцами на борту потерпел крушение в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы. Из-за шторма его отнесло к пляжу "Дельфин" в Одессе. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.

На протяжении года его несколько раз пытались поднять, но попытки не увенчались успехом. Лишь третья попытка поднять танкер Delfi оказалась успешнее, чем две предыдущих. Судно удалось поставить на киль.

Однако топливо из танкера все еще продолжает попадать в Черное море. В июле этого года очередная попытка подъема "Делфи" привела к вытеканию нефтепродуктов. После этой утечки содержание в морской воде нефтепродуктов было превышено в 21 раз. В последний раз утечка произошла 4 сентября.