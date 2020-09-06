В воскресенье, 6 сентября, в столице Беларуси пройдет очередная массовая акция противников президента страны Александра Лукашенко - Марш единства. Министерство внутренних дел республики объявило, что ужесточит меры противоборства несанкционированным акциям. Власти перекроют проспекты Минска, увеличат количество нарядов милиции и военнослужащих, стянут дополнительные силы спецтехники милиции и внутренних войск МВД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Сотрудники Министерства внутренних дел призывают граждан и гостей республики не участвовать в акциях протеста: "Мы обращаемся к гражданам и гостям нашей страны! Не участвуйте в несанкционированных массовых мероприятиях. Это незаконно! Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка".

Воскресный "Марш единства" был анонсирован лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Информация о нем распространяется в Телеграм-каналах, по их сведениям опорной точкой марша запланирована площадь Независимости.

По информации РИА Новости в центре Минска неподалеку с площадью Независимости уже была замечена спецтехника, в том числе водометы. Сообщается, что сотрудники милиции перекрыли саму площадь, бойцов из других ведомств не замечено, однако рядом с водометами и микроавтобусами без номеров дежурят бойцы внутренних войск.

Как сообщает белорусский портал Tyt.by, на дороге в Минск замечена колонна из БТР.

Ранее официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщала, что более 90 человек задержаны на акциях протеста в субботу, 5 сентября. "...за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека", - написала она в официальном обращении.

По сведениям Министерства внутренних дел, "протестные акции прошли в 18 населенных пунктах, общее количество участников составило примерно 4 тысячи человек".

Напомним, вчера в Минске прошла акция протеста "Женский марш мира". Митингующие прошли от Комаровского рынка до проспекта Независимости, расположенного в центре белорусской столицы.

Акции протеста в республике не утихают уже почти месяц, начавшись 9 августа сразу после президентских выборов, по итогам которых ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко с результатом более 80%. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые сопровождались жестокими задержаниями со стороны силовых ведомств.