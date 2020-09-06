Ситуация после заявления "главы ДНР" Дениса Пушилина о приказе открыть огонь по украинским позициям продолжается развиваться.

Напомним, Пушилин отдал приказ накрыть огнем позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). Он утверждает, что украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются.

Удар, по словам Пушилина, будет нанесен утром 7 сентября. Он призвал украинское командование вывести личный состав, чтоб он не попал под огонь.

В ответ Киев заявил, что инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра (воскресенье, 6 сентября - Ред.)", - сказал вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Страна" решила поговорить с украинскими военными, которые непосредственно находятся на позициях, которые грозится обстрелять Пушилин.

Они утверждают, что траншеи, которые собираются обстреливать сепаратисты, изначально сооружали не они.

На самом деле, украинская сторона проводила укрепления позиций, которые достались им от противника.

"Эти траншеи всего лишь часть тех опорных пунктов, которые бросил противник еще год назад, выравнивая линию фронта. Этот участок мы заняли еще в начале лета, немного укрепили. И вот по загадочной причине нам вдруг заявляют, что мы там что-то рыли и что-то там нарушили", - говорит офицер подразделения под Шумами.

По его словам, сейчас у них на позициях начался настоящий "аншлаг".

"К нам приехали все кто мог, от ОБСЕ до штабистов. С этих опорных пунктов уже вывели бойцов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать. По большому счету этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, что бы надавить на нас. Это во-первых. А во-вторых участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника", - сказал офицер.

Кроме того, "Стране" удалось выяснить, что в ВСУ уже подтянули к указанному участку артиллерию. Не исключено, что для ответного огня, если в "ДНР" воплотят свои угрозы по обстрелу. А это, в свою очередь, означает фактический крах перемирия.