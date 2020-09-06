Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в материале Bild.

Так, отвечая на вопрос о том, что возможно Россия стоит за отравлением оппозиционера, немецкий чиновник заявил, что "есть много признаков" этого. Однако Москва продолжает отрицать свою причастность.

Также Маас рассказал, что к яду "Новичок", которым отравили Навального, имеет доступ лишь ограниченный круг людей, а само вещество "принадлежало российским властям". Поэтому, если Россия не имеет отношения к инциденту, в ее интересах доказать это.

"Если в ближайшие дни Россия не поможет прояснить ситуацию, мы будем вынуждены обсудить с нашими союзниками возможное введение санкций", - сказал Маас.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.