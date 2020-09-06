В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявлено 37 новых случаев заболевания Covid-19, об этом информирует командование Медицинских сил на своей официальной странице в Facebook. Напомним, общее количество заболевших Covid-19 в Украине выросло на 2107.

Как указывают в своем заявлении Медсилы ВСУ, из 37 заболевших на данный момент "...на лечении в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение".

По информации ведомства, на домашнем лечении под наблюдением медицинской службы находится 31 заболевший (Киевская область - 18 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 9 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Закарпатская область - 1 военнослужащий, Харьковская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у всех их них легкая форма заболевания.

Всего на 10:00 6 сентября в Вооруженных силах Украины Covid-19 болеет - 638 человек. Выздоровели за время пандемии - 1303 человека, скончались - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляции) на данный момент находится 662 человека.

В ВСУ 37 новых случаев коронавирусаCкриншот: Facebook

Напомним, на данный момент Covid-19 в мире заразилось больше 27 миллионов человек.

Ранее Страна опубликовала карту распространения коронавируса по регионам Украины.