В селе Квасилов в Ровенской области 14-летний школьник спас студентку от маньяка. Девушка вечером возвращалась с магазина, когда неизвестный попалил ее на землю и начал душить.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, 19-летняя девушка, которую зовут Катя, начала кричать, что услышал 14-летний парень.

"Я услышал какой-то писк, подумал, что ребенок... Я оттянул его, он сразу начал убегать", - сказал школьник Дима.

После инцидента студентка сразу набрала маму, а она – полицию. Виновника инцидента удалось задержать спустя какое-то время – им оказался 30-летний задержанный, который недавно вышел из тюрьмы. Мужчина привлекался за угон авто и хулиганство. Почему напал на студентку, он объяснить не смог.

Виновник инцидента. Скриншот: tsn.ua

До этого мы писали, что у мужчины, который нападал на прохожих с ножом в Киеве, обнаружили признаки шизофрении. В прокуратуре настаивают на его принудительном лечении.

Также "Страна" рассказывала, что в Ровенской области отыскали пенсионерку, которая пошла за ягодами и потерялась в лесу.