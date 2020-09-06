В воскресенье, 6 сентября, в Минске состоится очередная массовая акция противников Лукашенко - Марш единства, к которому вчера призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Согласно анонсам, которые распространяются в Телеграм-каналах, опорной точкой, как и прошлый раз, будет площадь Независимости.

В случае перекрытия подходов к площади, сборы пройдут в районе Стелы "Минск — город герой" и Дворца спорта. Акция начнется в 14:00.

Участников призывают брать с собой портреты арестованных и объединяться в большие группы, чтобы избежать отсечения силовиками. В случае дождя, рекомендуется его переждать, а потом двинуться в центр.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", марш в прошлое воскресенье показал, что протесты перестали развиваться.

"В стадию всеобщей стачки они не перешли — а именно это было главной угрозой для властей. И теперь "марши выходного дня" нужны уже не столько для свержения Лукашенко, сколько для сохранения Беломайдана в принципе. Без них он начнет быстро распадаться (противоречия между различными группами в нем уже начинают проявляться)", - говорится в сообщении.

"Страна" будет следить за сегодняшними событиями в Минске.

Напомним, вчера в Минске прошла акция протеста "Женский марш мира". Митингующие прошли от Комаровского рынка до проспекта Независимости, расположенного в центре белорусской столицы.

Отметим, что прошлая массовая акция протеста в Минске произошла 30 августа, на день рождения президента Беларуси Александра Лукашенко.

Протесты в стране длятся без малого месяц, начавшись 9 августа сразу после очередных президентских выборов, по итогам которых ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко с результатом более 80%. Это вызвало массовые беспорядки по всей стране, которые сопровождались жестокими задержаниями со стороны силовиков.