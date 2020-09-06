Ученые из Дартмутского колледжа совместно с Национальным бюро экономических исследования в США установили самый несчастливый возраст для людей. Им оказались 47-48 лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые опубликованы на сайте бюро.

Так, ученые опросили людей разных возрастов из 132 стран, попросив оценить из свой уровень удовлетворенности жизнью.

Как оказалось, самый счастливый период в жизни приходится на 18–20 лет, потом ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47—48 лет. При этом в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся - в в 48 лет и два месяца.

Причем у людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся — в 48 лет и два месяца, а в КНР и Мексике — в 43 года. Это состояние уныния длится до 60 лет, после чего ситуация начинает улучшаться, и в 70 лет люди опять чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.

По мнению исследователей, это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

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