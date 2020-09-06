По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, количество случаев заражения коронавирусом достигло отметки в 27 066 533 человек. Из них 883 744 случаев закончились летально.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Так, за сутки в мире зафиксировали 269 491 случай заражения коронавирусом и 4 822 смерти пациентов.

Больше всего зараженных в Соединенных Штатах. Там подтвердились 6 431 152 случая заболевания (+42 095). Умерли от болезни 192 818 человек.

На втором месте оказалась Бразилия, где коронавирусом заболели 4 123 000 человека (+31 199). Уровень смертности находится на отметке в 126 230 человек.

А вот в Индии с начала эпидемии было обнаружено 4 110 839 случаев заражения коронавирусом (+90 600). Умерли 70 679 человек.

Напомним, сегодня утром в Украине подтвердились 2 107 новых случаев заражения коронавирусом. Позже появилась статистика распространения болезни по регионам: лидируют Киев, а также Черновицкая и Харьковская области.