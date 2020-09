Тайфун "Хайшен" обрушился на юг Японии и движется в сторону Южной Кореи и России."Хайшен" уже второй тайфун за эту неделю, специалисты-метеорологи называют его самым мощным в 2020 году. Предыдущий тропический тайфун "Майсак" стал причиной разрушений и человеческих смертей в Японии, Российской Федерации и Китае.

Об этом пишет Associated Press.

Lashing it down here on Amami Oshima as #typhoon #Haishen closes in pic.twitter.com/2vytxmJagB