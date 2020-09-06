Тайфун "Хайшен" обрушился на юг Японии и движется в сторону Южной Кореи и России."Хайшен" уже второй тайфун за эту неделю, специалисты-метеорологи называют его самым мощным в 2020 году. Предыдущий тропический тайфун "Майсак" стал причиной разрушений и человеческих смертей в Японии, Российской Федерации и Китае.

Об этом пишет Associated Press.

Lashing it down here on Amami Oshima as #typhoon #Haishen closes in pic.twitter.com/2vytxmJagB — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 6, 2020

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун "Хайшен", что в переводе с китайского означает "морской бог", пройдясь по Окинаве и южному острову Кюсю в начале воскресенья собирал устойчивые ветры со скоростью до 162 километров в час. Мощность тайфуна оценивают как эквивалент урагана второй категории По данным общественной телекомпании NHK TV несколько рек на Кюсю угрожают выйти из берегов. Сообщается, что на на островах Окинаве и Кюсю получили предупреждения об эвакуации более 50 тыс. человек.

Поезда быстрого следования "Синкансэн", а также авиаперелеты на юге Японии отменены до понедельника, а возможно и до вторника.

Грузовой корабль, перевозивший 43 члена экипажа и 5800 коров из Новой Зеландии, стал жертвой стихии у берегов Японии. Два человека были спасены, и одно тело найдено. Поиски были прекращены из-за тайфуна.

Напомним, всего несколькими днями ранее тайфун "Майсак" вызвал разрушения на юге Японии и Дальнем Востоке Российской Федерации.

Ранее ураган Лора разрушил более полумиллиона домов в США и обрушил мировые цены на нефть.