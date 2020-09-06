В течение ближайших дней в большинстве областей Украины буде преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, предупредили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни масштабные пожары охватили Донбасс и Харьковскую область. Вчера в Донецкой области из-за загоревшегося сухостоя начался пожар, огонь повредил несколько домов.

Сегодня стало известно, что во время тушения пожара на Донбассе пропали двое военных.

4 сентября пожар в Харьковской области, в результате которого сгорело целое село, был локализован.