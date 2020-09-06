Туристы, которые решают поделиться в сети тем, чем они занимаются в отпуске во время пандемии, начали сталкиваться с новой чумой 2020 года - тревелшеймингом.

Истории людей, которые столкнулись с дискриминацией из-за своих путешествий, описало издание "CNN".

Так, 27-летняя Сара Арчер из Бостона во время своих недавних путешествий по Европе лично столкнулась с чувством стыда из-за этого.

"У меня есть парень из Швейцарии, поэтому я пыталась найти путь в Европу. Это было сложно с американским паспортом", - сказала она в телефонном разговоре с CNN.

Сначала девушка прилетела в Сербию, которые еще не входит в состав ЕС. 10 июля она прилетела в эту страну, чтобы познакомиться со своим парнем, который прилетел из Швейцарии. Затем они оба отправились в Хорватию и вылетели в Цюрих.

По словам Арчер, во время своих путешествий она делала все возможное, чтобы соблюдать нормы карантина и законы. Она написала в "Medium" статью о том, как ей удалось попасть в Европу, и поделилась сообщениями в своей учетной записи Instagram со своими друзьями. Однако девушка была удивлена, когда получила сообщения от нескольких подписчиков, которые спрашивали, действительно ли ей нужно путешествовать сейчас.

"Они спросили меня, не кажется ли мне безответственным и эгоистичным путешествовать в это время", - сказала она. "Я спросила себя:" Я что-то не так делаю? "Вы сомневаетесь в себе".

По словам доцента философии Университета Суортмор Кристы Томасон, причины, по которым людям стыдно - или нет - и мотивы для стыда, развиваются так же плавно, как и сама пандемия.

"Вы наблюдаете всплески стыда, когда люди отчаянно пытаются заставить всех придерживаться какой-либо нормы, и когда вряд ли можно будет обеспечить соблюдение этой нормы через официальные каналы", - говорит Томасон.

По словам Томасона, когда дело доходит до тревелшейминга во время пандемии, помимо рисков для здоровья могут быть другие эмоции и стимулы, которые заставляют пользователей социальных сетей стыдить людей.

"Многие люди отменили отпуск или отменили поездки, чтобы увидеть своих близких. Когда они видят, что другие наслаждаются несущественным путешествием, они могут злиться, завидовать и чувствовать, что это несправедливо", - говорит Томасон. "Людям кажется, что они отказались от важных для них вещей, поэтому они, естественно, будут расстроены, увидев, что другие не сделали того же".

Однако, как отмечает издание, даже если стыд не исходит от других людей, некоторые путешественники сами чувствуют вину за свой выбор - по сути, стыдят себя.

Так было с Мосакой Уильямсон, писательницей, которая с марта пережила пандемию в основном в одиночестве, скрывшись в своей квартире в Нью-Йорке. "Я была заперта в своей квартире, на Zoom и по телефону почти все время", - говорит она. "Я достигла точки, когда мне просто нужно было куда-то идти".

Спустя долгие дни раздумий Уильямсон и ее муж, которые провели большую часть изоляции в северной части штата Нью-Йорк, решили провести несколько дней в Атлантик-Сити. Нью-Джерси, в августе. Но поездка оказалась не такой восстановительной, как она надеялась. "Это было похоже на отпуск в больнице, я всегда была начеку, всегда мыла руки", - говорит она. "Если мой муж пошел есть картофель фри, коснувшись двери, я сказала:" Нет! Не делай этого!"

"Я видела в интернете фотографии переполненных бассейнов и пляжей и думала:" Позор этим людям ", - говорит она. "Тогда я оказался в такой же ситуации. Фотографии, которые я делала в Атлантик-Сити, я не хотела показывать людям, потому что большинство людей не было в масках, и я не хотел, чтобы меня ассоциировали с ними".

В то же время есть люди, которым не стыдно за свои поездки, а попытки шейминга в соцсетях для них оказываются безрезультатными.

Ли Аббамонте, эксперт по путешествиям и блогер, который побывал во всех странах мира, говорит, что во время пандемии он не покидал свою квартиру почти 80 дней, за исключением важных дел. Но в конце мая он прилетел в Лас-Вегас, чтобы "поиграть в гольф, отправиться в горы и в основном заняться активным отдыхом, где мог бы держаться подальше от других".

В течение своей двухнедельной поездки он поделился фотографиями со своими 68000 подписчиками в Instagram, на которых он играл в гольф и показывал невероятные пейзажи, вызывающие зависть виды.

"Все были счастливы, что я снова путешествую, это как бы дало им надежду", - говорит Аббамонте.

Тем не менее, по словам эксперта по путешествиям Гэри Лефф, чувство стыда за путешествия "существенно снизилось по сравнению с концом марта и апрелем", но люди по-прежнему опасаются публикации сообщений на таких сайтах, как Instagram, из-за потенциальной негативной реакции.

"Если вы скажете, что куда-то уехали, критика все равно будет. Но это не так громко и универсально, как, было в апреле и, в некоторой степени, в мае", - говорит Лефф.

Напомним, вчера Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести единые меры по ограничению путешествий из-за коронавируса.

Ранее в ВОЗ назвали четыре главных положения для открытия границ стран во время пандемии коронавируса.