Опубликована карта распространения коронавируса по регионам Украины. Данные на 6 сентября
В воскресенье, 6 сентября, в сети появилась карта распространения коронавируса по регионам Украины. Общее число зараженных достигло 135 894 человек.
Соответствующий пост опубликован на странице "Коронавірус у регіонах" в Telegram.
- Винницкая обл-4375 (+51)
- Волынская обл-5828 (+37)
- Днепропетровская обл - 2697 (+72)
- Донецкая обл - 1627 (+36)
- Житомирская обл-3678 (+56)
- Закарпатская обл-8049 (+61)
- Запорожская обл - 1882 (+34)
- Ивано-Франковская обл - 10187 (+176)
- Кировоградская обл-854 (+8)
- Киев — 15032 (+240)
- Киевская обл-6192 (+87)
- Львовская обл — 15695 (+188)
- Луганская обл-431 (+16)
- Николаевская обл - 1581 (+77)
- Одесская обл-8380 (+120)
- Полтавская обл-945 (+29)
- Ровенская обл-9660 (+26)
- Сумская обл - 1858 (+89)
- Тернопольская обл-7225 (+158)
- Харьковская обл - 10833 (+141)
- Херсонская обл-496 (+32)
- Хмельницкая обл-3100 (+121)
- Черновицкая обл — 11109 (+151)
- Черкасская обл - 1894 (+45)
- Черниговская обл-2286 (+56)
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Украине подтвердились 2 107 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались за последние 24 часа 35 пациентов.