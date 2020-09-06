Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Фото: Страна

В воскресенье, 6 сентября, в сети появилась карта распространения коронавируса по регионам Украины. Общее число зараженных достигло 135 894 человек.

Соответствующий пост опубликован на странице "Коронавірус у регіонах" в Telegram.

  • Винницкая обл-4375 (+51)
  • Волынская обл-5828 (+37)
  • Днепропетровская обл - 2697 (+72)
  • Донецкая обл - 1627 (+36)
  • Житомирская обл-3678 (+56)
  • Закарпатская обл-8049 (+61)
  • Запорожская обл - 1882 (+34)
  • Ивано-Франковская обл - 10187 (+176)
  • Кировоградская обл-854 (+8)
  • Киев — 15032 (+240)
  • Киевская обл-6192 (+87)
  • Львовская обл — 15695 (+188)
  • Луганская обл-431 (+16)
  • Николаевская обл - 1581 (+77)
  • Одесская обл-8380 (+120)
  • Полтавская обл-945 (+29)
  • Ровенская обл-9660 (+26)
  • Сумская обл - 1858 (+89)
  • Тернопольская обл-7225 (+158)
  • Харьковская обл - 10833 (+141)
  • Херсонская обл-496 (+32)
  • Хмельницкая обл-3100 (+121)
  • Черновицкая обл — 11109 (+151)
  • Черкасская обл - 1894 (+45)
  • Черниговская обл-2286 (+56)

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Украине подтвердились 2 107 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались за последние 24 часа 35 пациентов.

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