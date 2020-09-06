Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готовит к выпуску мемуары, в которых рассказал про восхищение главы Белого дома российским лидером Владимиром Путиным, особенно его стилем управления.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Так, в книге говорится, что Дональду Трампу нравится то, как Путин "взял под свое руководство целую страну и управляет ею, как своей личной компанией".

Причина подобного восхищения, по словам Коэна, достаточно проста. В 2016 году Трамп считал Путина самым богатым человеком в мире.

Уточним, что Коэн был адвокатом Дональда Трампа с 2007 года. В 2018 году его приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании Трампа и махинации в банковской сфере. В этом году его отпустили под домашний арест.

Также "Страна" писала, что 8 сентября в магазинах должна появиться книга Майкла Коэна, бывшего адвоката Трампа под длинным названием "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".