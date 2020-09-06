На Донбассе двое военных пропали во время работ по ликвидации пожара. Фото: Facebook

При тушении пожара на Донбассе пропали двое военнослужащих. Они были отрезаны огнем от личного состава. В данный момент ведутся поиски. 

Об этом сообщил штаб операции объединенных сил. 

"Во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального л ичного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов ведутся", - заявляют в штабе.

Как уточнили в ведомстве, военные и пожарные продолжают бороться с возгоранием. Уже были ликвидированы пожары около Красногоровски, Гладосово, Валуйского, Новгородского и Верхнеторецкого. Сейчас продолжают тушить пожар около Луганского, а в районе Трехизбенки, Лопаскино и Лобачево возгорания удалось локализовать.

Пост штаба ООС в Facebook

Пост штаба ООС в Facebook

Напомним, пожары на территории Харьковской и Луганской областей начались 2 сентября. На Донбассе для тушения огня привлекли военных, один из них погиб. По данным штаба ООС, причиной пожара на Донбассе послужил умышленный поджог. 

Как сообщалось, в субботу, 5 сентября, спасатели приступили к ликвидации возгорания сухой травы и домов в селе Гладосово Донецкой области.

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