При тушении пожара на Донбассе пропали двое военнослужащих. Они были отрезаны огнем от личного состава. В данный момент ведутся поиски.

Об этом сообщил штаб операции объединенных сил.

"Во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального л ичного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов ведутся", - заявляют в штабе.

Как уточнили в ведомстве, военные и пожарные продолжают бороться с возгоранием. Уже были ликвидированы пожары около Красногоровски, Гладосово, Валуйского, Новгородского и Верхнеторецкого. Сейчас продолжают тушить пожар около Луганского, а в районе Трехизбенки, Лопаскино и Лобачево возгорания удалось локализовать.

Напомним, пожары на территории Харьковской и Луганской областей начались 2 сентября. На Донбассе для тушения огня привлекли военных, один из них погиб. По данным штаба ООС, причиной пожара на Донбассе послужил умышленный поджог.

Как сообщалось, в субботу, 5 сентября, спасатели приступили к ликвидации возгорания сухой травы и домов в селе Гладосово Донецкой области.